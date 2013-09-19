Польща вирішила озброїтися на 45 млрд доларів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони Польщі, зазначивши, що відповідний план затвердив уряд країни.

"На реалізацію 14 операційних програм у рамках плану технічної модернізації до 2022 року Міністерство оборони направить 29,4 млрд дол., із яких 5,2 млрд дол. - до 2016 року (1USD - 3,1 PLN)", - зазначили в прес-службі.

Ще близько 13 млрд дол. буде витрачено на придбання обладнання поза операційними програмами.

Прес-служба не уточнила, на що буде виділено ще понад 2 млрд дол.

У міністерстві зазначили, що велику частину коштів буде витрачено зокрема на польську військову техніку, а також іноземну, у виробництві якої використовуються комплектуючі з Польщі.

"Ухвалення плану підтвердило, що збереження показника витрат на безпеку держави в розмірі 1,95% ВВП залишається пріоритетом для уряду", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, днями Кабінет міністрів Польщі оголосив про об'єднання найбільших компаній оборонного комплексу в єдину структуру, що має підвищити їх конкурентоспроможність у Європі та світі.

У травні представники оборонних відомств України та Польщі заявляли про намір активізувати співпрацю для того, щоб підвищити конкурентоспроможність оборонно-промислового комплексу обох країн на міжнародних ринках.

Крім того, представники польського оборонного відомства заявляли про інтерес до придбання розробленої в Україні військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Росія збирається вкласти в переозброєння російських збройних сил 500 мільярдів євро і ще 100 мільярдів доларів витратити на технічне переоснащення підприємств.

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Довідка УНІАН. За даними польського аналітичного центру східних досліджень (OSW, Варшава), Україна витрачає на армію найменше серед усіх своїх сусідів - близько 1,1% ВВП.

Згідно з даними на початок минулого року, Білорусь витрачала 1,3% ВВП, Румунія 1,4%, Польща 1,9%, а найбільший східний сусід українців - Росія - від 3 до 4% ВВП.