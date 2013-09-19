Екс-глава Єврокомісії: Україна може бути і в асоціації з ЄС, і в ЄврАзЕС

”Думаю, з невеликими коригуваннями, сумісно”, - сказав Проді, відповідаючи на запитання РІА «Новости» по закінченні сесії клубу ”Валдай”, на якій він брав участь у дискусійній панелі з президентом РФ Володимиром Путіним, де обговорювалася, зокрема, проблема можливого приєднання України до ”східного партнерства” або ЄврАзЕС.

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Проді додав, що, на відміну від рішення про входження в НАТО, рішення про можливе приєднання України до ”східного партнерства” і входження України в ЄврАзЕС може залишити поле для співпраці.

”Ми не повинні сваритися через це, Україна - це міст. Це повинно бути рішенням України. Це не політичне роздоріжжя. Одне з моїх останніх рішень в якості політика було сказати ”ні” пропозиції американців про перспективу входження України і Грузії в НАТО. Я сказав: дивіться, ми повинні розуміти, що потрібна подушка (безпеки - ред.)”, - сказав Проді.

Але в нинішній ситуації, на його думку, справа відбувається інакше.

”Це економічне рішення і воно сумісне. Більше того, це в тривалій перспективі в російських інтересах. Росія повинна бути пов`язана з великими європейськими ринками. А створювати зони конкуренції не в інтересах Росії. А Україна зацікавлена в російських ринках. Якщо в кінцевому рахунку буде митний союз кількох держав, з одного боку, і величезна зона вільної торгівлі США і Європи з іншого боку, то я не думаю, що це буде вигідно для Росії. А мені це не подобається як європейцеві”, - сказав Проді.

Як повідомляв УНІАН, раніше офіційні представники Евросоюзу завжди наголошували на несумісності членства в Митному союзі із зоною вільної торгівлі з ЄС.