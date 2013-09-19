ЄС може компенсувати партнерам втрати від торгівельних війн з Росією - Фюле

Про це Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню КоммерсантЪ-Украина.

"Якщо наші партнери стають об'єктом невиправданого тиску будь-якої сторони, включаючи, звичайно ж, тиск Росії, і якщо це пов'язано з їхнім прагненням підписати або парафувати Угоду про асоціацію з ЄС, Євросоюз має знайти можливість відшкодувати їхні втрати. Прикладом може слугувати Молдова: ЄС вже ініціював процедуру збільшення квот на імпорт молдавського вина (щоб відшкодувати виноробам втрати від закриття російського ринку)", - сказав Фюле.

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На питання, чи передбачені компенсатори для України теж, він відповів: "Наскільки я розумію, ситуація на українсько-російському кордоні покращилася, і у вас вже немає тих проблем, що були в серпні? Ми не приймаємо заходів, якщо вони не пов'язані з поточною ситуацією. Тим не менш, серпневі події підштовхнули нас до низки рішень. Ми почали приділяти більше уваги так званому тимчасовому застосуванню СА. Ми хочемо, щоб якомога більша частина СА набула чинності ще до завершення процедури ратифікації".

За словами єврокомісара, ЄС відкритий до діалогу з РФ про причини торгового протистояння.

"Ми щодо цього питання і використовуємо різні майданчики, в тому числі саміт" великої двадцятки" , щоб обговорити це. Але ми не почули від них будь-яких детальних пояснень причин того, що відбувається, крім того , що Росія "переслідує власні інтереси" ... " , - сказав Фюле.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись протистояти їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії змусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Крім того, на початку вересня російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін попередив Молдову, що підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом під час саміту «Східного партнерства» у листопаді ускладнить відносини з Росією. Зокрема, за словами Рогозіна, виникнуть проблеми в торгівлі, вільному пересуванні робочої сили з Молдови, в пошуку статусу для самопроголошеної Придністровської республіки.

Пізніше, 11 вересня, Росія заборонила ввезення молдавського вина на свою територію.