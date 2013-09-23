В Україну йдуть перші заморозки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«Враховуючи рух холодного вітру, в північних областях України ми чекаємо перші приморозки на грунті 0-3 градуси», - сказав Прокопенко.

За його словами, в цілому на цьому тижні в країні переважатиме дощова і прохолодна погода.

«Сьогодні ми опинилися під впливом північного циклону, тому з 23-25 вересня спостерігатиметься його вплив. Тому по всій території ми чекаємо дощі, температура не буде більш як 15 градусів тепла вдень», - пояснив синоптик.

Прокопенко відзначив, що аналогічні погодні умови збережуться і 26 вересня, проте вже з 27 числа Гідрометцентр прогнозує припинення опадів.

Що стосується настання бабиного літа, то, за словами синоптика, найближчим часом його чекати не варто.

«У найближчий період про прихід бабиного літа говорити не доводиться», - сказав він.

Разом з тим, Прокопенко зазначив, що на початку жовтня погода в Україні істотно не зміниться – дощі поновляться, а коливання температури повітря становитимуть не більш як 1-3 градуси.