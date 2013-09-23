Штурм захопленого терористами торгового центру в Кенії майже завершено

Про це начальник поліції Кенії Девід Кімайо повідомив у своєму блозі в Twitter, передає РИА «Новости».

Кімайо також зазначив, що силовики "одержують перевагу" над нападниками.

Раніше в будівлі ТЦ прогриміло кілька потужних вибухів. Як повідомляло агентство Рейтер, співробітники силових структур Кенії намагалися проникнути до будівлі ТЦ через дах. Для цього вони здійснили серію контрольованих підривів.

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Міністр внутрішніх справ країни Джозев Оле Ленку на прес-конференції повідомив, що в ході операції зі звільнення заручників у торговельному центрі в столиці країни силовики ліквідували двох бойовиків.

За словами міністра, силовики контролюють усі поверхи ТЦ у Найробі, десять силовиків отримали поранення, проте жертв серед них немає. Операція скоро завершиться, заявив міністр.

Також Ленку повідомив, що серед терористів є громадяни кількох країн, проте не уточнив, яких саме.

21 вересня озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного ТЦ Westgate в Найробі. Пізніше відповідальність за напад узяло на себе пов'язане з міжнародною терористичною організацією "Аль-Каїда "угрупування "Аш-Шабаб". В результаті нападу загинули 69 осіб, зникли безвісти понад 60, близько 200 осіб отримали поранення. Серед загиблих - члени сім'ї Президента Кенії, а також іноземні громадяни, зокрема - США, Франції, Великої Британії, Канади та Південної Кореї.