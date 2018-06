У ПР звинуватили опозицію в дезінформації щодо справи Тимошенко

Про це заявила народний депутат України, заступник голови фракції ПР і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко.

«Опозиціонери прекрасно розуміють, що провадження за обвинуваченням Тимошенко у «справі ЄЕСУ» і звинуваченні у розтратах ведеться на законних підставах, і навмисно намагаються ввести громадськість в оману. Втім, як і завжди вони роблять» , - повідомила депутат.

Також вона висловила здивування вибірковістю опозиційної критики.

«Їхні коментарі говорять про повну, тотальну неповагу до судової системи. Коли сьогоднішні опозиціонери були при владі (у них був свій президент, свій парламент, свій кабінет міністрів) - вони не міняли судову систему, їх усе влаштовувало. Зараз ми її намагаємося змінити - привести у відповідність з міжнародними нормами», - зазначила вона.

«Краще б опозиціонери відстоювали свою точку зору на трибуні у парламенті - вносили свої законопроекти і поправки. А критика на публіку - легкий спосіб отримати увагу преси. Нехай займуться реальною роботою», - заявила Олена Бондаренко.

Крім того, вона сказала, що деякі заяви, які дозволяють собі робити опозиціонери, ображають представників судової системи та державного обвинувачення.

«Образи повною мірою підпадають під Закон «Про інформацію», і якщо на те є воля прокурора, у нього є повне право подати на них до суду і відстояти честь мундира, тому що в нормальній європейській країні це саме так і робиться. У країні, де існує право - на захист честі, гідності, репутації, - неможливо огульно звинувачувати людей і не нести за це ніякої відповідальності. В європейській країні таких безпідставних звинувачень ніхто терпіти не буде», - наголосила політик.

Вона зазначила, що опозиціонери не соромляться у висловлюваннях тільки в розрахунку на те, що прокурор не піде до суду.

