Експерт: Росія не може застосувати жодних санкцій в разі євроінтеграції України

Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий.

“Про санкції мови бути не може, бо Україна як суверенна країна має право визначати свій шлях. В цьому ж (у підписанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС - УНІАН) немає нічого, що направлено проти РФ. Інша справа, що РФ може вдатись до односторонніх дій політичного характеру і комплексу цих заходів, в тому числі енергетичних, економічних, фінансових. Зрештою, у нас на території України є російські війська зі своєю контррозвідкою. У нас є серйозна присутність РФ в інформаційному просторі, у нас є політики, навіть, чиновники, які будують свою кар'єру на запиті до російської підтримки. Дуже часто це все, навіть, не якийсь тиск з боку РФ, а якийсь внутрішній запит з України на таку підтримку. Тому, які заходи і що буде здійснювати РФ, – мені цілком зрозуміло. Мене більше цікавить, яким чином буде реагувати Україна”, - сказав Чалий.

Він додав, що Україна повинна мати консолідовану позицію, спрямовуючи свої ресурси на реалізацію стратегії євроінтеграції, а також на антикризові дії в разі проблемних моментів у економічній сфері.

В той же час, на думку експерта, наразі іде серйозна геостратегічна боротьба, а також визначення ролі кожної з держав на європейському континенті, тому не потрібно сприймати заяви російських очільників “як якісь військові дії”.

“З іншого боку, потрібно зрозуміти, що ми взаємозалежні. РФ також зацікавлена в українському газовому ринку, навіть, після скорочення постачання. Росія зацікавлена в кооперації в конкретних сферах. Зрештою, РФ зацікавлена і в збереженні взаємної торгівлі, бо це поповнює бюджет. Там внутрішня ситуація має також певну динаміку і в не найкращий бік”, - додав Чалий.

Він також висловив думку, що сьогоднішня позиція РФ по відношенню до України багато в чому допомагає нашій державі піти на складні, непопулярні і важкі реформи та модернізацію.

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“Якщо Україна їх пройде успішно, тоді наші стосунки з РФ – і економічні, і політичні, вийдуть на абсолютно інший якісний рівень, який буде взаємовигідний для двох країн. Прикладом цього є країни колишнього Радянського Союзу, які сьогодні є членами ЄС. З ними у РФ, попри таку саму жорстку в минулому риторику, сьогодні вибудовуються абсолютно нормальні відносини. Я думаю, що така перспектива очікує і на українсько-російські стосунки”, - резюмував співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що позиція Росії з приводу асоціації України з ЄС і прагнення в Митний союз – ніякий не ультиматум. Він також заявив, що підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом - не катастрофа для Росії, але обсяг економічної взаємодії звужуватиметься.

"Після підписання договору з Євросоюзом катастрофи не трапиться, ми й далі будемо співробітничати, але обсяг економічної взаємодії звужуватиметься", - сказав Медведєв.

В той же час Медведєв підтвердив, що Росії в разі підписання Україною договору з ЄС про асоційоване членство доведеться в рамках СНД застосувати захисні заходи. Він пояснив, що як тільки Україна підпише договір з ЄС про асоційоване членство, то, "швидше за все, одержить значні потоки європейських товарів, які тиснутимуть на український ринок і, кінець кінцем, ці європейські товари з’являтимуться на нашому ринку".

"Ми не можемо байдуже до цього ставитися, тому в рамках підписаного нами договору про зону вільної торгівлі країн СНД, а в ньому беруть участь і Росія, і Україна, нам доведеться застосовувати спеціальний додаток номер 6 про захисні заходи у разі погроз економічного характеру, якщо такі будуть", - сказав Медведєв журналістам за підсумками засідання Вищої євразійської ради, що проходила 25 вересня в Астані.