Європейська партія закликає ЄП посприяти звільненню Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Європейської партії Микола Катеринчук під час круглого столу «Угода про асоціацію як нова парадигма української політики» закликав координатора комітету закордонних справ Європарламенту Аннемі Нейтс-Еттепнбрук посприяти вирішенню необхідних умов зі списку Фюле для «асоціації» України з Європейським Союзом.

Зокрема Катеринчук зауважив, що «для того, щоб історичний шанс 27 листопада був реалізований має бути вирішене, перш за все питання Тимошенко, як приклад вибіркового правосуддя. Ми фокусуємо це питання, не тільки тому, що Тимошенко відомий політик, а тому що – це сотні тисяч людей, які сидять за гратами з різних причин, також це проблема судової системи, з якою Україна поки що не може забезпечити дотримання прав, свобод та інтересів своїх громадян».

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Політик зробив висновок, що «якщо принцип верховенства права буде діяти в нашій країні - від цього виграє кожен громадянин України, це реальний механізм для забезпечення незалежної судової системи».

Своєю чергою Аннемі Нейтс-Еттепнбрук зазначила, що «для України необхідно змінити не тільки закон, а й менталітет. Україна вибрала шлях реформ і має поступово трансформуватися в сучасну демократичну країну з сучасним справедливим суспільством».

Ще однією необхідною умовою для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, окрім питання Тимошенко є електоральна реформа. Лідер Європейської партії зазначив, що «на сьогодні 5 мільйонів громадян України позбавлені права обирати собі місцеву владу – це міста Київ, Миколаїв, Херсон, Чернівці. Тобто йде наступ центральної влади на систему місцевого самоврядування. Без вирішення цього питання Україна ніколи не стане демократичною, тобто членом європейської спільноти».