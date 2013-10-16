У Януковича є претензії до керівників місцевої влади

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Найближчим часом ми будемо підбивати підсумки регіонів за цей рік. Ми обговоримо це питання у вузькому колі, у нас є багато претензій до голів обласних державних адміністрацій, по окремих є дуже негативні висновки, і це окрема розмова, і вона буде найближчим часом», - сказав Янукович на виїзному засіданні Ради регіонів у Борисполі Київської області.

Президент наголосив, що вже давно визначено принципи роботи та критерії оцінки керівників областей.

«І якщо наші голови не відповідають цим критеріям і оцінкам, будемо приймати рішення і готувати пропозиції. Нікого не треба вмовляти працювати. Ми багато вже пройшли разом часу, щоб не розуміти, чи здатен ефективно працювати, чи ні, але від цього не повинні страждати люди», - сказав Янукович.