У Януковича є претензії до керівників місцевої влади
Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути питання ефективності діяльності керівників місцевих органів влади.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Найближчим часом ми будемо підбивати підсумки регіонів за цей рік. Ми обговоримо це питання у вузькому колі, у нас є багато претензій до голів обласних державних адміністрацій, по окремих є дуже негативні висновки, і це окрема розмова, і вона буде найближчим часом», - сказав Янукович на виїзному засіданні Ради регіонів у Борисполі Київської області.
Президент наголосив, що вже давно визначено принципи роботи та критерії оцінки керівників областей.
«І якщо наші голови не відповідають цим критеріям і оцінкам, будемо приймати рішення і готувати пропозиції. Нікого не треба вмовляти працювати. Ми багато вже пройшли разом часу, щоб не розуміти, чи здатен ефективно працювати, чи ні, але від цього не повинні страждати люди», - сказав Янукович.