Яценюк заявив, що ЄС проти відстрочення відбування покарання для Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це після зустрічі лідерів опозиції з міністрами закордонних справ Польщі і Швеції Радославом Сікорським і Карлом Більдтом заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

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«Навіть якби сама Тимошенко погодилася на такий варіант, то на це не згоден Європейський Союз. Ключова вимога Європейського Союзу – це припинення політичних переслідувань, а не перерва, відстрочення політичних переслідувань, а зупинка», - сказав він журналістам.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявляє, що українська влада повинна не лише звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, але й гарантувати, що вона не буде знову ув'язнена після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Дипломат назвав очевидним те, що на сьогоднішній день українська влада не виконала висунутих умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді.

Більд сказав, що оцінка спецпредставників Європарламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса матиме ключове значення для рішення Євросоюзу підписувати чи ні Угоду про асоціацію з Україною.