У ЄС вимагають гарантії свободи Тимошенко після підписання Угоди про асоціацію
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявляє, що українська влада повинна не лише звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, але й гарантувати, що вона не буде знову ув'язнена після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомляють польські ЗМІ.
"Якщо українська влада захоче повернути Тимошенко в тюрму в Україні, то це буде оминання умов, а не вирішення цієї справи", - сказав Більд, який сьогодні брав участь в засіданні глав МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі.
Дипломат назвав очевидним те, що на сьогоднішній день українська влада не виконала висунутих умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді.
Більд сказав, що оцінка спецпредставників Європарламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса матиме ключове значення для рішення Євросоюзу підписувати чи ні Угоду про асоціацію з Україною.
"Не залишилося вже багато часу. На мою думку, рішення вже повинно бути ухвалено давно", - сказав міністр.