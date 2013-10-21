У ЄС вимагають гарантії свободи Тимошенко після підписання Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомляють польські ЗМІ.

"Якщо українська влада захоче повернути Тимошенко в тюрму в Україні, то це буде оминання умов, а не вирішення цієї справи", - сказав Більд, який сьогодні брав участь в засіданні глав МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі.

Дипломат назвав очевидним те, що на сьогоднішній день українська влада не виконала висунутих умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді.

Більд сказав, що оцінка спецпредставників Європарламенту Олександра Квасневського та Пета Кокса матиме ключове значення для рішення Євросоюзу підписувати чи ні Угоду про асоціацію з Україною.

"Не залишилося вже багато часу. На мою думку, рішення вже повинно бути ухвалено давно", - сказав міністр.