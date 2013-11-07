Народний депутат від КПУ помер у лікарні

Про це УНІАН повідомив керівник групи помічників голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Бевз.

Він зазначив, що 66-річний Герасимчук помер сьогодні вранці у київській лікарні «Феофанія». Там нардеп проходив курс лікування від раку легенів.

Похорон Герасимчука відбудеться у Літині Вінницької області в суботу 9 листопада. Саме у Літині зараз проживає родина померлого.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Михайло Герасимчук був обраний депутатом Верховної Ради за списком КПУ, де він був під номером 31. Герасимчук входив до складу комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.