Народний депутат від КПУ помер у лікарні
15:46, 07 листопада 2013Політика
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Народний депутат, член фракції Комуністичної партії Михайло Герасимчук сьогодні помер у лікарні.
Михайла Герасимчука поховають у суботу / фото : vn.cominformua.com
Про це УНІАН повідомив керівник групи помічників голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Бевз.
Він зазначив, що 66-річний Герасимчук помер сьогодні вранці у київській лікарні «Феофанія». Там нардеп проходив курс лікування від раку легенів.
Похорон Герасимчука відбудеться у Літині Вінницької області в суботу 9 листопада. Саме у Літині зараз проживає родина померлого.
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Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Михайло Герасимчук був обраний депутатом Верховної Ради за списком КПУ, де він був під номером 31. Герасимчук входив до складу комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
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