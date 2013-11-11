Печерський райсуд Києва вже сьогодні може вирішити долю Власенка - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“За наявною інформацією, до Печерського суду вже повезли подання для обрання Власенку запобіжного заходу”, - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу, в інтерв'ю журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, який перебуває під будівлею Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, де на допиті перебуває Власенко, зазначив, що співробітники ГПУ запевнили його, що Власенка не будуть заарештовувати.

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“Мені сказали, що вони прийняли рішення не арештовувати Сергія Власенка”, - сказав Яценюк. За наявною в нього інформацією, Власенку ще не вручили повідомлення про підозру.

Водночас, Яценюк заявив, що прибуття до будівлі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури двох автобусів з «Беркутом» є «свідченням того, що є два варіанти (перебігу подій), один з яких це, звичайно, арешт».

При цьому Яценюк запевнив, що “Батьківщина” задіє усі засоби, щоб Власенко зміг уникнути цього.

Групу народних депутатів на чолі з Яценюком пропустили у приміщення Головного слідчого управління.

Нагадаємо, за словами Арсенія Яценюка, раніше сьогодні Сергій Власенко повідомив нардепа Олександра Турчинова про свій арешт. Як заявили в ГПУ, Власенку вручено повідомлення про підозру в неодноразовому побитті своєї екс-дружини Наталі Окунської.