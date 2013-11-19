Сьогодні в Україну приїдуть Кокс і Кваснєвський

Сьогодні в Україну прибуває Місія Європейського парламенту у складі Пета Кокса та Александра Кваснєвського.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва Європейського Союзу в Україні Давид Стулік.

За його словами, місія працюватиме до п'ятниці. Стулік зазначив, що програма роботи місії не розголошується.

«Можемо лише сказати, що плануються зустрічі з усіма зацікавленими сторонами: представниками влади, уряду, опозиції та захисту Юлії Тимошенко», - сказав Стулік.

На тему: Квасневський: Шанси підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС - 50 на 50

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Європарламент вирішив продовжити до кінця листопада мандат моніторингової місії Кокса-Кваснєвського, від висновків якої залежить доля асоціації. Керівники місії планують приїхати до Києва наступного тижня.

На сьогодні найскладнішою є вимога ЄС про звільнення екс-прем'єра Тимошенко. Опозиція пропонує прийняти закон про лікування засуджених за кордоном, щоб Тимошенко виїхала на лікування за межі країни, проте в Партії регіонів поки що не погоджуються на запропоновані варіанти вирішення проблеми.