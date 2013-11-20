До законопроекту про прокуратуру залишається розглянути 620 поправок – "Батьківщина"
У «Батьківщині» заявляють, що представники Партії регіонів у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відмовилися відкликати свої поправки до даного законопроекту.
Їх станом на час закриття засідання комітету залишалося 620.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».
Як зазначається у повідомленні, на засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності опозиція заявила про готовність підтримати законопроект про прокуратуру в редакції Президента Віктора Януковича. Опозиція відкликала всі свої поправки до проекту закону.
На тему: ПР відмовляється ухвалити президентський законопроект про прокуратуру у першому читанні
Водночас, Партія регіонів у комітеті відмовилася відкликати свої поправки до даного законопроекту.
Таким чином, вважають у «Батьківщині», Партія регіонів не підтримала проект закону Президента України про прокуратуру і робить усе для того, аби завтра цей законопроект, ухвалення якого є одною з вимог для підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, не був проголосований у парламенті.
У засіданні комітету було оголошено перерву до ранку четверга.