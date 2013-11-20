До законопроекту про прокуратуру залишається розглянути 620 поправок – "Батьківщина"

Їх станом на час закриття засідання комітету залишалося 620.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Як зазначається у повідомленні, на засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності опозиція заявила про готовність підтримати законопроект про прокуратуру в редакції Президента Віктора Януковича. Опозиція відкликала всі свої поправки до проекту закону.

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Водночас, Партія регіонів у комітеті відмовилася відкликати свої поправки до даного законопроекту.

Таким чином, вважають у «Батьківщині», Партія регіонів не підтримала проект закону Президента України про прокуратуру і робить усе для того, аби завтра цей законопроект, ухвалення якого є одною з вимог для підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, не був проголосований у парламенті.

У засіданні комітету було оголошено перерву до ранку четверга.