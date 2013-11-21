В ПР радять не занепадати духом перед самітом у Вільнюсі

Зокрема, до цього закликав представник президента у парламенті, народний депутат-"регіонал" Юрій Мірошниченко, пише Gazeta.ua.

"Ми не повинні бути песимістами і опускати руки. Робоча група (з розробки законопроекту про лікування засуджених за кордоном — ред.) працювала в форматі якості. Вона має скласти новий текст, який повинен бути зареєстрований у ВР. Але такого тексту немає, на жаль", - зазначив Мірошниченко.

На тему: Фюле сподівається, що ВР вже завтра ухвалить потрібні для асоціації закони

Так само, за словами нардепа, немає узгодженого законопроекту про прокуратуру.

"Чи підготував профільний Комітет зміни до закону про вибори, побачимо завтра", - додав "регіонал", коментуючи ситуацію навколо розробки третього "євроінтеграційного" законопроекту.

Водночас, Мірошниченко наголосив, що у порядку денному усі три питання є.

"Зараз дуже багато емоцій вирує навколо підписання Угоди. Я нагадаю, що у нас ще є вісім днів", - зауважив парламентар.

Нагадаємо, саміт "Східного партнерства" країн-членів ЄС відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада.