Експерт: европауза піде на користь Україні

17:38, 21 листопада 2013
Політика
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Чим ближче дата вільнюського саміту, тим зрозумілішим стає, що реальної допомоги у розбудові української економіки під «євростандарти» не передбачається.

На думку експерта, ця пауза може стати економічною перемогою України

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Джангіров.

«За різними оцінками експертів, зобов'язання України щодо Угоди про Асоціацію та Зону Вільної Торгівлі з ЄС покриває від 2/3 до 3/4 зобов'язань Польщі при вступі ЄС. Яка очікувана компенсація Україні? Йдуть розмови про 1 млрд. євро протягом 7 років. Порівняйте з очікуваними мінімальними втратами від російських санкцій в $ 3 млрд. щорічно», - зазначив він.

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Експерт констатує, що фінансова допомога, надана свого часу Польщі у вигляді списання одних кредитів, пільгової реструктуризації інших і прямих безповоротних «вливань» перевищила 100 млрд. євро. На його думку, це дозволило полякам порівняно безболісно пережити кризу 2008-09 року. Зокрема, різке нарощування держборгу не призвело до критичних розмірами заборгованості, як у Греції, Італії, Іспанії та Португалії. 

«І ось, нарешті, ми підійшли до ключового питання: до чого тут Україна? Адже, перш за все, Варшава вступала до ЄС як член, а Київ збирається всього лише підписувати Асоціацію. Часто стверджують, що «в запасі» є ще кредит МВФ (~ $ 15 млрд.) і пов'язаний з ним кредит ЄБРР (~ 700 млн. євро), але вони даються на макроекономічну стабілізацію та структурні реформи і їх отримання - абсолютно окремий переговорний процес. Не кажучи вже про те, що це, перш за все, кредити, а не допомога, гранти, або компенсації», - переконаний Джангіров.

Фахівець відзначає, що якщо за час очікуваної «европаузи» Київ ретельно підрахує можливі втрати від Асоціації та ЗВТ, а Брюссель знайде у своєму роздутому бюджеті рядок для компенсацій, то ця пауза стане великою економічною перемогою України.

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