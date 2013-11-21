Експерт: европауза піде на користь Україні

Таку думку висловив політичний експерт Дмитро Джангіров.

«За різними оцінками експертів, зобов'язання України щодо Угоди про Асоціацію та Зону Вільної Торгівлі з ЄС покриває від 2/3 до 3/4 зобов'язань Польщі при вступі ЄС. Яка очікувана компенсація Україні? Йдуть розмови про 1 млрд. євро протягом 7 років. Порівняйте з очікуваними мінімальними втратами від російських санкцій в $ 3 млрд. щорічно», - зазначив він.

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Експерт констатує, що фінансова допомога, надана свого часу Польщі у вигляді списання одних кредитів, пільгової реструктуризації інших і прямих безповоротних «вливань» перевищила 100 млрд. євро. На його думку, це дозволило полякам порівняно безболісно пережити кризу 2008-09 року. Зокрема, різке нарощування держборгу не призвело до критичних розмірами заборгованості, як у Греції, Італії, Іспанії та Португалії.

«І ось, нарешті, ми підійшли до ключового питання: до чого тут Україна? Адже, перш за все, Варшава вступала до ЄС як член, а Київ збирається всього лише підписувати Асоціацію. Часто стверджують, що «в запасі» є ще кредит МВФ (~ $ 15 млрд.) і пов'язаний з ним кредит ЄБРР (~ 700 млн. євро), але вони даються на макроекономічну стабілізацію та структурні реформи і їх отримання - абсолютно окремий переговорний процес. Не кажучи вже про те, що це, перш за все, кредити, а не допомога, гранти, або компенсації», - переконаний Джангіров.

Фахівець відзначає, що якщо за час очікуваної «европаузи» Київ ретельно підрахує можливі втрати від Асоціації та ЗВТ, а Брюссель знайде у своєму роздутому бюджеті рядок для компенсацій, то ця пауза стане великою економічною перемогою України.