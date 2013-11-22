Тимошенко закликає Януковича на позачерговому засіданні РНБО ухвалити рішення про підписання Угоди з ЄС

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає Президента Віктора Януковича скликати позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони та ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі Тимошенко до Януковича, який зачитав журналістам перед ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові захисник екс-прем'єра Сергій Власенко.

“Вікторе Федоровичу, я раджу Вам і прошу Вас якнайшвидше зібрати Раду національної безпеки і оборони, вислухати з батьківською увагою, як Ви вмієте, всі сумніви Вашого уряду щодо ускладнень стосунків з Росією, визнати, що Ви розумієте їх щире хвилювання та негайно на позачерговому засіданні РНБО прийняти рішення про підписання Угоди про асоціацію”, - йдеться в листі Тимошенко.

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Екс-прем'єр зазначила, що якщо таке рішення буде ухвалено, то вона звернеться до європейських лідерів з проханням підписати угоду без виконання всіх критеріїв.

Тимошенко дала три поради Януковичу: перша — обирати вектор розвитку України, незважаючи на те, як це вплине на майбутні президентські вибори; друге — за жодних обставин не залишатися сам-на-сам з Росією; третє — не комплексувати з приводу її звільнення.

“Вбиваючи угоду, Ви робите головну помилку свого життя”, - підкреслила Тимошенко.

Власенко додав, що Тимошенко розцінює вчорашнє рішення Кабміну про призупинення роботи над Угодою про асоціацію як «українське ГКЧП».

За його словами, екс-прем'єр закликала громадян висловити своє ставлення до такого рішення уряду.