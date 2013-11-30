В міліції висловили жаль з приводу дій «Беркуту» під час розгону Євромайдану
17:43, 30 листопада 2013Політика
1652 0
Начальник київської міліції Валерій Коряк висловив жаль з приводу дій спецпідрозділу «Беркут» під час розгону Євромайдану в Києві.
В міліції висловили жаль...
Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, на брифінгу в Києві.
«Мені дуже шкода, що наші громадяни постраждали від дій працівників «Беркуту»... я розумію образу громадян з цього приводу. Мені дуже прикро, що цей випадок, що відбувся сьогодні вночі, він перекреслив всі ті надбання міліції, які були під час проведення акцій як на Майдані Незалежності, так і на Європейській площі в інших місцях», - сказав Коряк.
Водночас начальник столичної міліції зауважив, що із 53 постраждалих під час дій міліції на столичному Майдані, які звернулися до правоохоронних органів, лише 7 людей у віці 17-18 років, всі інші особи значно старші.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter