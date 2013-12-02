В опозиції озвучили умови переговорів з владою

До моменту покарання винних за побиття демонстрантів та відставки уряду круглий стіл влади і опозиції неможливий.

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Круглий стіл між владою та опозицією має вестися не з головою ВР, а з Президентом та його командою, з лідерами опозиції та Євромайдану за посередництва міжнародних політиків. Цей круглий стіл повинен бути публічним і про нього повинна знати громадськість», - зазначив Томенко.

Але, за його словами, такий круглий стіл неможливий, поки не буде покарано винуватців побиття мирних демонстрантів та поки «уряд, який порушив Конституцію і пішов на державну зраду, в односторонньому порядку відмовившись від курсу євроінтеграції України, не буде відправлений у відставку».

Тому, інформуючи про подальші дії опозиції, Томенко повідомив, що завтра опозиційні партії запрошують людей до Верховної Ради України, щоб вони посприяли ухваленню у парламенті цих рішень – відставки уряду та притягнення до відповідальності усіх, хто віддавав злочинні накази про розгін Майдану та побиття мирних протестувальників.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня голова ВР Володимир Рибак ініціював проведення круглого столу за участю представників влади й опозиції для обговорення ситуації в країні.

«Завтра (2 грудня) такий круглий стіл відбудеться, і у всіх представників процесу буде можливість висловити свої думки», - сказав спікер.

«Те, що трапилося в ніч із п'ятниці на суботу (з 29 на 30 листопада), таке неможливо в Україні й влада підтримувати таке не буде. Завтра ми цю тему саме в переговорах зачепимо й будемо розглядати», - додав він.

У ніч на 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

1 грудня на вулиці столиці вийшло більше 500 тис. громадян, обурених нападом на мирних учасників протесту.