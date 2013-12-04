У Харкові на Євромайдані проходить концерт «Рок за зміни»

Як передає кореспондент УНІАН, на концерт, що зараз проходить перед пам’ятником Т. Шевченкові, зібралися кілька сотень людей, які заповнили майданчик перед монументом.

Люди тримають національні прапори, прапори Європейського Союзу та скандують «Київ – Харків – разом», «Банду геть!» Перед учасниками харківського Євромайдану виступають письменник Серій Жадан та гурти «Собаки в космосі», «Urbanistan», «Папа Карло», «Вулиця Курзу», «Достоевский FM», «Бандерас». Учасники харківського Євромайдану вимагають від української влади продовжити курс на євроінтеграцію України. Пряма трансляція концерту «Рок за зміни» проходить на сайті http://maidanua.org/live.

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