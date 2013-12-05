Арбузов заперечив чутки про девальвацію гривні

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що буде з українською економікою, він відповів: «Я вважаю, що коли ситуація зараз заспокоїться, не буде нічого. Якщо ситуація затягнеться, і люди почнуть ставити нові вимоги, почнуться провокації ... Зараз провокацій багато - хтось говорить, що вклади почали знімати , хтось говорить , що курс почав зростати, сьогодні нічого такого немає», - запевнив Арбузов.

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«Я вважаю, що треба закінчувати з цим, бо можна прокинутися і отримати подорожчання хліба або якусь іншу ситуацію, яка буде спровокована такими діями», - додав він.

За словами першого віце -прем`єра, він вже звертався до мітингувальників із закликом подумати про те, що буде завтра.

«Я звертався до мітингувальників і говорив: хлопці, подумайте про те, що завтра треба годувати сім`ї. Сьогодні емоції пройдуть, і що буде завтра? І треба буде розуміти жорсткі реалії, в яких опиниться країна. І це буде інший день, і буде інша країна», - сказав Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС , яке планувалося підписати на Вільнюському саміті « Східного партнерства» 28-29 листопада. Це рішення викликало акції громадянського протесту по всій країні.

У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ « Беркут» розігнав акцію на Майдані Незалежності в Києві , що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участю понад півмільйона людей у столиці та проведенням мітингів в інших великих містах країни.

1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян , обурених жорстоким розгоном Евромайдана в ніч на 30 листопада.

Під Адміністрацією Президента відбулися сутички мітингувальників і бійців спецпідрозділу « Беркут». Зіткнення були спровоковані невідомими провокаторами , які не реагували на заклики представників опозиції припинити протистояння .Проте в ході атаки « Беркута» , в якій застосовувалися сльозогінний газ , світлошумові гранати і палиці , постраждали і мирно налаштовані мітингувальники , а також представники преси.

Акції громадянського протесту тривають. При цьому опитані УНІАН експерти стверджують , що тривалі акції громадянського протесту можуть погіршити ситуацію в економіці України, що в першу чергу позначиться на фінансовому ринку.