Біля ВР продовжується акція на підтримку Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 300 осіб.

Вони стоять біля сцени, що встановлена поруч із парламентом, та слухають пісні.

Учасники акції тримають прапори України.

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В той же час біля Кабінету міністрів України триває акція проти політики влади, учасники якої, зокрема, вимагають притягнути до відповідальності міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.