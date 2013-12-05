Біля ВР продовжується акція на підтримку Януковича
09:48, 05 грудня 2013Політика
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Біля будівлі Верховної Ради продовжується акція на підтримку Президента України Віктора Януковича.
Учасники мітингу стоять біля сцени та слухають пісні
Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 300 осіб.
Вони стоять біля сцени, що встановлена поруч із парламентом, та слухають пісні.
Учасники акції тримають прапори України.
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В той же час біля Кабінету міністрів України триває акція проти політики влади, учасники якої, зокрема, вимагають притягнути до відповідальності міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
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