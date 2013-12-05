Під МВС мітингувальники скандують "Захарченка – у відставку!" та "Беркуту» - ганьба!"

Як передає кореспондент УНІАН, близько 400 людей, судячи з плакатів – із різних регіонів України, скандують: «Беркуту» - ганьба!» та «Захарченка – у відставку!», а також співають Державний гімн України.

Крім того, мітингувальники вимагають назвати прізвища тих «беркутівців», які у ніч з 29 на 30 листопада силою із застосуванням спеціальних засобів розігнали мирних протестуючих на Майдані Незалежності у Києві та порушити проти них кримінальні справи.

Активісти, які виступають перед мітингом, пропонують перейменувати «беркут» у «стерв’ятник», адже, за їхніми словами, «тільки стерв’ятники нападають на те, що лежить і вже не може ходити». Також вони закликають інших співробітників МВС «не чинити зло».

В той же час, ланцюг правоохоронців знаходиться на території міністерства, по інший бік паркану, частина міліціонерів – у бойовому споряджені.