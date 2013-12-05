Над Київрадою піднято прапор Євросоюзу

Церемонія відбулася відповідно до рішення загальних Зборів киян, які тривають у будівлі КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Батьківщини».

За словами ініціаторів церемонії, членів президії загальних Зборів, прапор Євросоюзу мав бути вивішений з першого дня Євромайдану на знак приналежності міста Києва до Європейського співтовариства та підкреслюючи європейський вибір киян.

Наразі перед входом до будівлі КМДА можна побачити державний прапор України, прапор ОУН, прапор Києва та прапор ЄС, зазначили в «Батьківщині».