Пікетувальників гуртожитку, де мешкають "беркутівці", закидали яйцями

Пікетувальників біля київського гуртожитку, де, орієнтовно, мешкають працівники “Беркуту” та їх сім'ї, закидали яйцями.

Як передає кореспондент УНІАН, яйця кидали безпосередньо з самого гуртожитку його мешканці, які кричали, аби пікетувальники замовкли і не скандували свої гасла.

Також група молодих людей в чорному з другого поверху гуртожитку показує пікетувальникам образливі жести.

Пікет на даний час продовжується. Пікетувальники скандують: “Міліція з народом”.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері близько 100 оcіб розпочали пікетування штабу київського спецпідрозділу “Беркуту” на Червонозоряному проспекті.

Мітингувальники підішли безпосередньо до входу будівлі, в якій базується київський “Беркут”, проте вхідні двері виявилися наглухо зачиненими і, не дивлячись на вимоги пікетувальників, до них ніхто не вийшов.

В той же час пікетувальники обклеїли зовнішню стіну штабу “Беркута” фотографіями побитих спецпризначенцями людей, а також фото спецпризначенців, які, за словами пікетувальників, брали участь у побитті.

Згодом частина мітингувальників вирушила від штабу “Беркута” до гуртожитку, де, за інформацією протестувальників, проживають “беркутівці” та їх сім'ї.

Двері до гуртожитку виявились зачиненими. У вікнах фойє гуртожитку видно спецпризначенців в обладунках та автоматами.