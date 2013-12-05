Під українським посольством у Відні почався безстроковий пікет
За планом учасників акції, до 15 осіб перебувають під посольством весь час.
У Відні українці, які живуть в австрійській столиці, розпочали безстроковий пікет посольства України в Австрії.
Як повідомляє Радіо Свобода, учасники акції заявили, що мають намір чергувати під дипломатичним представництвом щодня з 12:00 до 18:00 усі дні, поки в Україні триватимуть Євромайдани.
До цього моменту, за повідомленнями з Відня, до пікетувальників не вийшов ніхто з представників української дипломатичної місії. За планом учасників акції, до 15 осіб перебуватимуть під посольством весь час.
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«Посольство України – це символ теперішньої української влади. Стоячи там, ми тиснемо на неї. Що довше ми простоїмо, то більшим буде тиск. Вимога лише одна і дуже проста: виконати вимоги Євромайдану», – наголошують організатори пікету.
Учасники акції також висловлюють обурення діями «Беркуту» під час розгону мирної демонстрації на Майдані у ніч на 30 листопада.
Раніше українці Відня вже збиралися на австрійський Євромайдан.