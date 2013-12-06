Тимошенко відмовилася їхати в суд - ДПтС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі пенітенціарної служби.

"Під час спілкування з керівником колонії І.Колпащиковим, засуджена Ю.Тимошенко повідомила, що до автомобілю конвою прослідувати не збирається", - сказано в повідомленні.

Також у ДПтС заявили, що на численні запрошення вийти з кімнати та все ж таки виїхати на засідання суду Тимошенко не реагувала.

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"Їй вкотре було роз’яснено, що на судове засідання її викликає суд і це є законною вимогою. Однак засуджена свою позицію не змінила та продовжила ігнорувати запрошення начальника колонії І.Колпащикова пройти до автомобілю", - повідомляє установа.

Про відмову Юлії Тимошенко поїхати до суду складено відповідний акт.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові має відбутися чергове засідання у справі ЄЕСУ. Засідання Київського районного суду Харкова у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 10.00. Головуючий суддя - Костянтин Садовський.

Тимошенко звинувачують «в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Засідання суду у даній справі переносяться з квітня 2012 року через відсутність, з огляду на проходження стаціонарного лікування, Тимошенко на засіданнях.

Також, за даними опозиційних політиків, наразі Юлія Тимошенко продовжує оголошене 25 листопада безстрокове голодування.