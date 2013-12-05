Власенко каже, що Тимошенко сильно схудла, але продовжує голодувати

Про це сьогодні в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко, який вчора, 4 грудня, у харківській лікарні провів зустріч зі своєю підзахисною.

«Вона дуже сильно схудла. Ви розумієте, що це десятий день голодування, це жорстке голодування – тільки вода. Вона дуже сильно ослаблена. Незважаючи на те, що більшу частину часу вона намагалася сидіти, але ж я бачу, що вона ослаблена. Я її вчора не перевантажував вже у звичайному нашому режимі до 20.00, я поїхав на дві годині раніше», - сказав Власенко.

На тему: Соратники Тимошенко переконують її припинити голодування - Турчинов

Відповідаючи на питання, як довго Тимошенко готова продовжувати голодування, захисник сказав: «Вона, незважаючи на те, що дуже ослаблена фізично, психологічно у відмінній формі».

Власенко зазначив, що він усвідомлює небезпеку тривалого голодування, однак підкреслив, що Тимошенко, з огляду на перебування у в’язниці, дуже обмежена у формах протесту, які вона може використовувати.

«На жаль, Юлія Володимирівна обмежена в засобах протесту. Звичайно, я людина, я розумію, що її здоров’ю та життю загрожує небезпека. Звичайно ж, я намагаюся з нею про це говорити. Але з іншого боку вона як політик не має інших засобів виразити свій протест за абсолютно стратегічним рішенням для країни», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада.