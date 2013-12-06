Суд у Харкові сьогодні продовжить слухання у справі ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, початок судового засідання заплановано на 10.00.

Найімовірніше, Тимошенко на судове засідання доставлена не буде. За даними прихильників екс-прем'єра, які чергують перед ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, сьогодні зранку на територію медзакладу приїжджала колона конвойних автомобілів, однак залишила територію ЦКЛ близько 9.00.

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На площі Руднєва перед апеляційним судом Харківської області, у приміщення якого Київський райсуд слухатиме справу, близько 9.00 зібралося кілька сотень людей. Але близько 9.20 люди, які не висували ніяких вимог та не тримали ніяких транспарантів, почали розходитися. Зараз перед будівлею суду на площі Руднєва перебуває більше 100 людей. Вони не висувають ніяких вимог, не тримають ніякої символіки і транспарантів.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові оголосила безстрокове голодування на підтримку Євромайдану.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу. Вона «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові, оскільки Печерський райсуд Києва засудив її до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. 9 травня 2012 року Тимошенко була госпіталізована до стаціонару ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває досі.

25 листопада Тимошенко оголосила голодування з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС.