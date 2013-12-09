У ДСНС пояснили, чому у центрі Києва стоять пожежні машини (фото)

У столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій пояснюють зосередження пожежних автомобілів у центральній частині Києва, необхідності у разі потреби, надання допомоги автомобілістам для вилучення їхніх транспортних засобів зі снігових заметів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління ДСНС, загалом по Києву зосереджено понад 20 одиниць спеціальної техніки, включаючи пожежну для надання у разі необхідності такого роду допомоги.

У прес-службі пояснили, що певна кількість транспортних засобів перебуває у місцях крутих спусків чи підйомів, а також певна частина спеціальної пожежної техніки заправлена водою на випадок виникнення пожежі та з метою якнайшвидшого доправлення цієї техніки до місця пригоди.

На запитання, чи може така техніка буде використана проти учасників акцій протесту у центрі Києва, як водомети, у прес-службі категорично заперечили.