"Тітушки" не блокували входу до Представництва ЄС - міліція

У столичній міліції заперечують інформацію про блокування групою громадян будівлі Представництва Євросоюзу в Україні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, по лінії "102" від працівників Представництва ЄС надійшло повідомлення про те, що група громадян з державними прапорами України заблокувала вхід до будівлі.

"Оперативна група, яка прибула за викликом, зафіксувала факт присутності групи громадян під будівлею Представництва ЄС та з’ясувала, що вони протестують проти блокування українських адмінбудівель. У той же час, прохід до будівлі не заблоковано. На даний час наші співробітники перебувають біля представництва для забезпечення правопорядку", - зазначили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, речник Представництва Євросоюзу Давід Стулик написав у Facebook, що «тітушки» заблокували вхід будівлі Представництва ЄС в Україні. Він розмістив фото, на якому видно, що близько 20 осіб з українськими прапорами стоять перед входом до представництва на вулиці Володимирській, 101.