Представники "УДАРу" вирушили звільняти Представництво ЄС від "тітушок"

“Ударівці” вирушили звільняти Представництво ЄС в Україні від “тітушок”. Про це повідомив координатор молодіжного крила партії Дмитро Білоцерковець, повідомили УНІАН у прес-служба партії «УДАР».

«Ми щойно вирушили колонною з Майдану Незалежності у напрямку Представництва ЄС в Україні. Ми спробуємо розблокувати мирним шляхом центральний вхід, який зранку заблокували «тітушки», паралізувавши роботу дипломатичної установи», - зазначив Білоцерковець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 грудня, речник Представництва Євросоюзу Давід Стулик написав у «Фейсбук», що “тітушкі” заблокували вхід Представництва Європейського Союзу в Україні.

При цьому він розмістив фото, на якому видно, що близько 20 осіб з українськими прапорами стоять перед входом до представництва.

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Представництво ЄС в Києві розташоване на вул. Володимирській, 101.