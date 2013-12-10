МЗС попросило МВС гарантувати безпеку співробітників Представництва ЄС

Міністерство закордонних справ звернулося до Міністерства внутрішніх справ України з проханням вжити додаткових заходів із гарантування безпеки співробітникам Представництва Європейського Союзу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Одразу після того, як цей пікет розпочався біля Представництва ЄС, до нас було звернення з боку представництва, МЗС одразу на це відреагувало, ми звернулися до МВС з метою вжиття заходів для забезпечення безпеки дипломатичного представництва, як цього вимагає Віденська конвенція”, - сказав Перебийніс.

“В даному випадку ми звернулися з проханням вжити додаткових заходів з метою забезпечення безпеки”, - уточнив Перебийніс.

Посилаючись на повідомлення МВС, Перебийніс зазначив, що на даний момент Представництво ЄС в Україні ніхто не блокує, і співробітники мають доступ до приміщень.

“Як нам сказали в МВС, там відбувається пікет. Але, тим не менше, ми звернулися до МВС з тим, щоб безпека дип редставництва була, безумовно, забезпечена”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку речник Представництва Євросоюзу Давід Стулик написав у Facebook, що «тітушки» заблокували вхід будівлі Представництва ЄС в Україні. Він розмістив фото, на якому видно, що близько 20 осіб з українськими прапорами стоять перед входом до представництва на вулиці Володимирській, 101.

Представники партії «УДАР» потім вирушили до Представництва ЄС, щоб розблокувати його.

Водночас, у столичній міліції заперечили інформацію про блокування групою громадян будівлі Представництва Євросоюзу в Україні.

За даними «УДАРу», на даний час “тітушки” розблокували центральний вхід до Представництва ЄС в Україні.