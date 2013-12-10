Експерт: розвиток туризму допоможе вирішити проблему зайнятості в Києві

Проте зрештою проект принесе серйозні економічні дивіденди місту. Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Для Києва розвиток туризму – дійсно один із найперспективніших напрямків. Сьогодні потенціал столиці України як туристичного центру Східної Європи розкритий не те що наполовину – на чверть і навіть менше. У Стратегії розвитку Києва до 2025 року, яку столична влада реалізує за підтримки Президента Віктора Януковича, наводяться цифри: у 2009 році Київ відвідали приблизно мільйон туристів, тоді як Прагу – 4 мільйони, Будапешт – 5,4. Завдання Стратегії та програми «Київ самобутній», що увібрала в себе її елементи, зокрема проект «Дніпровська перлина», – якщо не «перегнати», то хоча б наздогнати сусідів за цими показниками. Ми це, до речі, вже робимо – за прогнозами, на цей рік кількість туристів, що відвідали Київ, перевищить півтора мільйона», – зазначив Євген Черненко.

«Безумовно, проект амбітний і вимагає вкладення значних інвестицій. Частину з них візьме на себе приватний бізнес, але частина – це кошти міського та державного бюджетів. Припустимо, реставрація комплексу пам'ятника Магдебурзькому праву, що є складовою проекту, влітку цього року була здійснена за бюджетні кошти», – сказав експерт.

На його думку, «бюджетні інвестиції в цей проект обов'язково окупляться, бо туризм – дуже вигідна для міста сфера». «По-перше, розвиток туризму дає різке зростання створення нових робочих місць. До речі, вирішення питання зайнятості населення – одна з важливих складових соціальних ініціатив Президента, тому, думаю, уряд підтримає фінансово реалізацію проекту «Київ самобутній». По-друге, це приплив у місто грошей, валюти. За оцінками експертів, сьогодні іноземний турист за своє відвідування залишає в Києві понад півтори тисячі доларів. Тобто Києву є за що боротися», – зазначив Євген Черненко.

Нагадаємо, що міська програма збереження та реабілітації історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах «Київ самобутній» передбачає створення та відновлення туристичних маршрутів, пішохідних і велозон в межах старого Подолу і на Дніпровській набережній, реставрацію пам'яток архітектури, створення публічних зон і багатофункціональних зон загального користування.

Зокрема, проект включає реконструкцію Андріївського узвозу, Поштової та Контрактової площ, Верхнього і Нижнього валів, а також набережної Дніпра, реконструкцію парку «Володимирська гірка», створення Алеї художників «Київський Монмартр», спорудження монументів Європи та Хрещення Київської Русі тощо.