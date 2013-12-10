Круглий стіл за участю влади та опозиції відбудеться завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-президент України Леонід Кравчук під час ініційованого ним круглого столу у палаці «Україна».

Говорячи про сьгоднішню зустріч чотирьох президентів – самого Кравчука, а також Віктора Януковича, Віктора Ющенка та Леоніда Кучми, він наголосив, що всі дійшли висновку, що діалог потрібен. “Усі президенти - і Кучма, і Ющенко, і діючий глава держави, і я - ми були єдині у важливих, принципових питаннях. Дискусія була непроста, але в підсумку ми дійшли згоди, що круглий стіл має стати подією в Україні, і через круглий стіл потрібно вирішувати проблеми і доносити їх до суспільства”, - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, під час розмови президентів йшлося про те, що для початку діалогу потрібно вирішити два питання: проблема заарештованих після подій 1 грудня та питання асоціації з Євросоюзом. Як сказав Кравчук, Янукович висловив налаштованість на вирішення цих питань.

Він також зазначив, що обговорював питання про переведення усіх існуючих проблем в демократичне русло.

Кравчук підкреслив, що йшлося і про те, що люди, які зараз стоять на Майдані, не повинні заважати іншим киянам. “Майдан не може, і все що навколо Майдану, заважати вільно жити і працювати місту Києву та іншим містам”, - сказав Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, yа круглий стіл, ініційований Кравчуком, прибули лише представники влади. На круглому столі, який проходить у палаці "Україна", присутні голова Верховної Ради України Володимир Рибак, віце-премєр-міністр Олександр Вілкул, міністри Олена Лукаш та Раїса Богатирьова. Також присутні голова КГГА Олександр Попов, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко та позафракційний народний депутат Володимир Литвин. Також за столом - радник Президента України Марина Ставнійчук.

Крім того, пізніше прибули глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет та кілька осіб, які заявили, що є представниками Майдану.

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що опозицію не запрошували на цей круглий стіл.