На Майдані Незалежності почалися виступи лідерів опозиції
19:13, 10 грудня 2013Політика
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На столичному Майдані Незалежності почалися виступи лідерів опозиції.
Лідери опозиції виступають на Майдані Незалежності
Як передає кореспондент УНІАН, перед сценою перебуювать близько 5 тис. чоловік. При цьому велика кількість людей постійно пересувається Хрещатиком через морозну погоду.
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Як і вдень, міліція охороняє проїзд на Хрещатик з боку бульвару Тараса Шевченка. Там також залишаються барикади, споруджені мітингувальниками.
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