На Майдані Незалежності почалися виступи лідерів опозиції

19:13, 10 грудня 2013
Політика
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На столичному Майдані Незалежності почалися виступи лідерів опозиції.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед сценою перебуювать близько 5 тис. чоловік. При цьому велика кількість людей постійно пересувається Хрещатиком через морозну погоду.

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Як і вдень, міліція охороняє проїзд на Хрещатик з боку бульвару Тараса Шевченка. Там також залишаються барикади, споруджені мітингувальниками.

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