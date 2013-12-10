На Майдані Незалежності почалися виступи лідерів опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, перед сценою перебуювать близько 5 тис. чоловік. При цьому велика кількість людей постійно пересувається Хрещатиком через морозну погоду.

На тему: Євромайдан: онлайн-трансляції з центру подій

Як і вдень, міліція охороняє проїзд на Хрещатик з боку бульвару Тараса Шевченка. Там також залишаються барикади, споруджені мітингувальниками.