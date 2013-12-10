Нардепу від "Свободи" Ірині Сех вручили повістку в прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, повістку вручив у себе в кабінеті начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

Сех прийшла під ГУ МВСУ у Львівській області разом із студентами та журналістами, щоб отримати інформацію про затримання фотографа та активіста Євромайдану Олега Панаса. Учасники пікету, в якому брали участь близько двох тисяч студентів, вимагали звільнити політв’язнів.

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Начальник обласної міліції запросив до свого кабінету представників студентів, народного депутата та журналістів. У кабінеті він вручив Сех повістку, в якій йдеться, що вона повинна прибути "до слідчого відділу прокуратури у Львівській області для участі в допиті як свідок у кримінальному провадженні №2013150000000176 від 9.12.2013 року" за підписом слідчого Іванківа.

Співголова Львівського регіонального штабу національного спротиву вийшла до пікетувальників і повідомила, що відкрито кримінальне провадження через мітинг 8 грудня.

Вона закликала учасників акції пікетувати Львівську облдержадміністрацію, оскільки, за законодавством, голова ЛОДА відповідає за дотримання законності в області.

"Зараз у Львові відбуваються репресії. Олегові Панасу та іншим хлопцям інкримінують кримінальні злочини, але всі ми розуміємо, що затримані - політичні в’язні. Ми вимагаємо зупинити політичні репресії!", - зазначила Сех.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у Львові на Євромайдані відбулось віче за участю понад 15 тисяч осіб на підтримку «Маршу мільйона» на Майдані Незалежності у Києві. На мітингу звучали різні заяви і заклики. Виступила також співголова Львівського регіонального штабу національного спротиву, народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Сех.

9 грудня у Львові невідомі в цивільному одязі затримали фотокореспондента Олега Панаса.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк підтвердив факт затримання у Львові громадянина згідно з ухвалою суду від 8 грудня, в якій йдеться про порушення ним громадського порядку. Панаса етапували до Києва.

Сех під час пікетування 9 грудня біля приміщення Головного управління МВС України у Львівській області заявила, що фотографа затримали за участь в акції в Києві 1 грудня і йому інкримінують злочини за п’ятьма кримінальними статтями.