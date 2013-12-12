На Тернопільщині міліціонери почали писати заяви на звільнення – УМВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні сектору громадських зв’язків обласного управління міліції.

У ньому сказано, що працівники міліції нині несуть службу в умовах, коли доводиться забезпечувати охорону громадського порядку під час проведення багатолюдних акцій.

«До обов’язків людей у формі входить підтримання правопорядку не лише в області, в якій вони служать, а й в інших населених пунктах держави, якщо виникає така потреба. У цьому міліціонери присягнули на вірність своєму народові. Деякі співробітники міліції виявилися не здатними професійно виконувати покладені на них обов’язки: написали рапорти на звільнення та відмовились захищати тернополян, у тому числі тих, які перебувають за межами області», – йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві інтернет-ЗМІ сьогодні з посиланням на джерела в лавах міліції повідомили, що місцеві правоохоронці, яких хотіли відправити до Києва, почали відмовлятися. Семеро з них написали заяви на звільнення.