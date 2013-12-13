Євросоюз у будь-який момент готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Яценюк повідомив, що сьогодні опозиція мала відеоконференцію з європейськими партнерами, а саме - з єврокомісаром Штефаном Фюле. Під час цієї розмови обговорювалося, що необхідно Україні у короткотерміновій перспективі.

За словами Яценюка, ЄС на базі даних, які підтверджені і будуть перевірені фахівцями Євросоюзу, готовий надати макрофінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Водночас, сказав Яценюк, уряд України досі не надав жодної чіткої цифри.

“Зараз проходять переговори українського уряду з Європейською комісією. Ми, як опозиція, висловили своє бачення, що ми бачимо необхідним для України до кінця поточного року. Бюджету не вистачає близько 40 млрд грн на цей рік і, за різними оцінками, від 10 до 12 млрд доларів - на наступний рік”, - сказав Яценюк.

За його словами, це кошти, які повинні в першу чергу бути отримані від Міжнародного валютного фонду в тому випадку, якщо уряд України готовий проводити економічні реформи і готовий робити кроки для стабілізації фінансової та економічної ситуації в Україні.

“Європейський Союз нас запевнив, що в будь-який момент готовий підписати угоду. Європейський Союз нас запевнив у тому, що якщо будуть достовірні дані про те, який обсяг коштів необхідний для стабілізації макрофінансової ситуації в Україні, то ЄС буде розглядати можливість надання такої допомоги”, - сказав він.

Як зауважив Яценюк, ключовий інвестор і ключовий фінансовий інститут, який може допомогти України, - це Міжнародний валютний фонд.

“Також неодноразово заявляв про те, що він готовий надати відповідну допомогу Україні, і вчора Крістін Лагард (виконавчий директор Міжнародного валютного фонду - УНІАН) зробила офіційну заяву про готовність МВФ вести переговори і надавати відповідну допомогу”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Лагард заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні, але зауважила, що український уряд має виконати низку вимог, зокрема провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері.