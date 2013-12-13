Угода з ЄС вимагає вкладення 100 мільярдів євро в енергосектор — Азаров

«Угода про асоціацію закріплює прийняті раніше Україною зобов'язання в рамках Європейського енергетичного співтовариства і встановлює чіткі графіки їх імплементації з моменту підписання договору. Це означає, до 2020 року ми зобов'язані інвестувати в енергосектор близько 100 мільярдів євро», - сказав прем'єр-міністр Микола Азаров під час загальнонаціонального круглого столу "Об'єднаємо Україну" у п'ятницю.

Також Азаров відзначив, що реалізація директив щодо стимулювання використання поновлюваних джерел енергії зажадає від України ще близько 6 млрд євро інвестицій.

«Величезний обсяг інвестицій треба буде спрямувати в електроенергетику, в комунальну енергетику і транспортний сектор», - наголосив Азаров.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Європейського енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є країни ЄС, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створенні стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, генеруючі потужності, мережі передачі та розподілу з тим, щоб всі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.

Український уряд неодноразово виступав із жорсткою критикою на адресу Енергетичного співтовариства за пасивність у вирішенні енергетичних суперечок України і Росії.

Наприкінці жовтня 2013 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про принципи функціонування ринку електричної енергії України», яким передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.