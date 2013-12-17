Телеканалу Маркова відмовили в апеляції на позбавлення ліцензії

Одеський апеляційний адміністративний суд у вівторок, 17 грудня, відмовив телеканалу АТВ, підконтрольному арештованому екс-депутату Ігорю Маркову, в задоволенні апеляції на рішення окружного адміністративного суду, що ухвалив раніше рішення про позбавлення каналу ліцензії на мовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі суду, в якому проходило засідання, зібралися близько 100 прихильників телеканалу. Коли стало відомо про рішення суду, вони почали скандувати «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня АТВ заявив про намір Нацради позбавити телеканал ліцензії. Це рішення Нацрада прийняла на засіданні 23 жовтня, на яке керівництво телеканалу не запросили.

Нацрада поширила в ЗМІ пояснення начальника відділу правового забезпечення Олега Шосталя, який обгрунтував ухвалення рішення: «Компанія АТВ порушила ч. 4 ст. 35 Закону «Про телебачення і радіомовлення», яка зобов'язує мовників упродовж 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У випадку з АТВ такі зміни відбулися ще в 2009 році, а саме – у зв'язку зі смертю Віталія Баранова, власника 12% телекомпанії АТВ. Проте є подовжена ліцензія, в якій цей власник вказаний на сьогоднішній день як чинний».

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За словами голови Нацради Володимира Манжосова, Нацрада дізналася про ці зміни зі звернення громадянина Дмитра Порошина, який також надав нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть Баранова.

7 листопада справу про позбавлення ліцензії АТВ було передано на розгляд із Києва до Одеського окружного адмінсуду, який 13 листопада анулював ліцензію АТВ, задовольнивши, таким чином, позов Нацради. Остання, розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ телекомпанії «АТВ при Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова», проведеної в листопаді, вирішив відправити їх до правоохоронних органів.

Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.