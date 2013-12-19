Сьогодні Президент Польщі і новий глава МЗС Німеччини обговорять ситуацію в Україні

Про це УНІАН повідомила прес-служба Коморовського.

Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті польського президента, імпульсом для візиту до Польщі німецького міністра стало інтерв'ю Коморовського виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними прес-служби МЗС Польщі, Штайнмаєр також проведе переговори з главою відомства Радославом Сікорський, який сьогодні також зустрічатиметься з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНІАН, призначений главою німецького МЗС на початку цього тижня Штайнмаєр висловив обурення тиском, який чинила Росія на Україну, спрямованим на недопущення підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.