На виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у бюджеті-2014 заклали 6 мільярдів
13:21, 19 грудня 2013Політика
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Проектом державного бюджету на 2014 рік передбачено 6 млрд грн на виплату заощаджень вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР.
В бюджеті-2014 закладено 6 млрд грн на повернення заощаджень вкладникам
Ощадбанку СРСР.
Ощадбанку СРСР.
Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю українським ЗМІ. Он-лайн трансляцію інтерв'ю президента дивіться на сайті УНІАН.
«Я вчора бачив бюджет. Я його вчора дивився до пізньої ночі. І там стояло таке питання – повернення заощаджень: та чи ні? Я взяв ручку й викреслив це питання. Я говорю: в кого таке питання є? Я взяв і викреслив. Залишили в бюджеті 6 млрд грн – на повернення заощаджень. Ми повинні виконати свій обов’язок перед тими людьми, які повірили державі», - сказав Янукович.
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