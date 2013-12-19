На виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у бюджеті-2014 заклали 6 мільярдів

Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю українським ЗМІ. Он-лайн трансляцію інтерв'ю президента дивіться на сайті УНІАН.

«Я вчора бачив бюджет. Я його вчора дивився до пізньої ночі. І там стояло таке питання – повернення заощаджень: та чи ні? Я взяв ручку й викреслив це питання. Я говорю: в кого таке питання є? Я взяв і викреслив. Залишили в бюджеті 6 млрд грн – на повернення заощаджень. Ми повинні виконати свій обов’язок перед тими людьми, які повірили державі», - сказав Янукович.