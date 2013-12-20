Угода з Росією не вирішить економічних проблем України - МЗС Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Штайнмаєр сказав на прес-конференції у Варшаві в четвер увечері після переговорів з главою польського МЗС Радославом Сікорським.

"Гроші, які підуть з Росії, дозволять уникнути негайного дефолту країни, але факт того, що Україна не підписала Угоди про асоціацію є свідченням того, що Україна закриває себе перед необхідними реформами для покращення ситуації в країні", - сказав він.

Міністр відзначив, що пропозиція росіян матиме короткостроковий ефект та приведе до ще більшої залежності українців від росіян.

"Довгостроково така пропозиція веде до залежності України, яку можна було б уникнути, якби українці погодилась на пропозицію ЄС", - сказав він.

Штайнмаєр також зауважив, що він обговорював ситуацію в Україні з Сікорським, та вони обоє висловили жаль з того факту, що українська влада вирішила зупинити підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Німецький міністр додав, що пропозиція ЄС залишається в силі, та сама Україна повинна вирішувати, чи підписувати згадану Угоду.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Путін уточнив, що уряд Росії ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів із Фонду національного добробуту обсягом 15 млрд дол.