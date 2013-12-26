Активісти пікетують МВС, дороги біля будівлі перекриті вантажівками

Кілька сотень мітингувальників з Майдану пікетують будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, а також негайного притягнення до відповідальности осіб, які побили журналістку і громадську активістку Тетяну Чорновол, тих, хто причетний до нападів на активістів майданів по всій Україні, а також тих, хто розганяв 30 листопада столичний Майдан. Люди скандують: «Банду – геть!», «Захарченка – у відставку!», «Захарченка – на нари!», «Революція!».

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«На 14-ту годину заплановано зустріч із міністром Захарченком на якій він має відзвітувати про перебіг слідства щодо злочинів проти активістів майданів. Також очікуємо, що міністр або якийсь із його заступників вийде до протестувальників та скаже людям прямо, чого очікувати від цієї неприйнятної ситуації з масовими репресіями, переслідуванням та бандитськими нападами на протестувальників, яку зараз бачимо по всій Україні. Хай наважаться і нарешті бодай подивляться людям у вічі», – заявив народний депутат від ВО «Свобода» Руслан Марцінків.

Будівлю МВС охороняють бійці спецпідрозділу “Беркут”, які розмістилися на подвір'ї міністерства. Заїзди на територію міністерства перекриті вантажівками з піском, а парадний вхід зачинено зсередини.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом невідомі жорстоко побили журналістку Чорновол. Вона перебуває у реанімації.

Міністр внутрішніх справ Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу на Чорновол, і двоє з них затримані.