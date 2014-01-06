Експерт: Опозиція повинна зупинити перетворення Євромайдана на «Антимайдан»

Опозиції потрібно екстрено сформулювати чіткий порядок денний для Євромайдану та показати особистий приклад у досягненні поставлених цілей. Це єдиний спосіб зупинити маргіналізацію протесту та уникнути дискредитації ідеї мирних акцій в очах киян і українського суспільства в цілому. Так прокоментував ситуацію керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива" Євген Черненко.

Читайте також: Українців запрошують зустріти Святвечір та Різдво на Майдані

"Головне питання порядку денного Майдану 2004 року було вирішене за місяць. Майдан 2013 року стоїть вже півтора місяці, і його сенс із площини впливу на політику та досягнення затребуваних суспільством цілей перейшов у площину самозбереження та банального утримання території в центрі столиці. За весь цей час опозиція не змогла запропонувати реалістичну стратегію і дієвим чином вплинути на ситуацію в країні. Поки Євромайдан продовжує грати свою роль у структуруванні громадянського суспільства. Однак відсутність видимих ​​результатів гальмує цей процес. Збереження Майдану як самоціль неспроможне надовго привернути соціально активних людей. Вони поступово витісняються специфічним контингентом, який завжди знаходить собі притулок в смутні часи. Майдан як механізм громадянського суспільства і фактор впливу на владу існуватиме, тільки якщо вдасться зупинити його маргіналізацію. Якщо ж протест остаточно скотиться до рівня так званого «антимайдану» , який нещодавно проходив у Маріїнському парку, тоді в майбутньому буде вкрай складно згуртувати людей навіть навколо самих виразних ідей», - вважає Черненко.

На думку експерта, недопущення такого розвитку подій лежить у сфері відповідальності опозиції.

"Зупинити виродження Майдану сьогодні під силу тільки тим, хто взяв на себе роль його натхненників і виступає від його імені. Влада продемонструвала, що присутність великої кількості людей на Майдані, перекриття вулиць та захоплення будівель, концерти, народні віче та круглі столи анітрохи не заважають проводити їй таку внутрішню і зовнішню політику, яку вона вважає за потрібне. Тому, якщо опозиція не хоче отримати репутацію вуличного театру, який, як відомо, зветься балаганом, їй необхідно сформулювати реалістичні цілі, цікаві не тільки їй, але й суспільству, і перенести свою активність з пленеру до парламенту. Така можливість в неї з`явиться вже скоро - до поновлення пленарної роботи Верховної Ради залишаються лічені дні", - говорить Євген Черненко.