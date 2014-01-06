Офіційний курс валют на 8 січня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 7 січня – 799.3000) 100 EUR – 1089.7656 (на 7 січня – 1104.1530) 10 RUR – 2.4474 (на 7 січня – 2.4497). Всі курси валют на 8 січня.

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