Комендант розповів, чи сплатить Євромайдан комунальні рахунки захоплених будівель

Коменданти Майдану звернулися до Київської міської держадміністрації, щоб їм виставили рахунки для сплати за ту площу, яку займають учасники мирної акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу народний депутат України, комендант Будинку профспілок Степан Кубів.

Він зазначив, що сьогодні було прохання до КМДА “щоб розрахували площу, яку ми займаємо, і виставили кошти заборгованості, яку ми повинні заплатити”.

Кубів зауважив, що на сьогоднішній день оплачено близько 1 млн грн. за комунальні платежі, енергопостачання, водовідведення, вивезення сміття, щодо забезпечення дровами Майдану.

Він підкреслив, що в Будинку профспілок оплачуються всі ті рахунки, які були виставлені учасникам Майдану.

За словами Кубіва, сьогодні до кінця дня, максимуму завтра в першій половині дня, будуть проведені проплати щодо Жовтневого палацу.

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Він нагадав, що та будівля є державним підприємством, тому кошти в розмірі 60 тис. грн. будуть виплачені як спонсорська допомога.

Він зазначив, що робиться саме така проплата, оскільки з Жовтневим палацом відсутня угода.

Кубів також підкреслив, що буде компенсовано виплати заробітної плати тим працівникам Жовтневого палацу, які були відправлені у відпустку за власний рахунок.

Він повідомив, що на сьогодні продовжує діяти договір з Будинком профспілок, оскільки не було отримано від профспілки жодних претензій та заяв щодо розірвання договору, тому таким чином продовжується дія тієї угоди, яка була підписана раніше.

Він також підкреслив, що ряд профспілкових організацій не тільки із Західної України, але й з ряду інших областей, звертаються з тим, щоб дозволити членам профспілок бути в приміщенні Будинку профспілок. В той же час Кубів підкреслив, що коменданти Будинку профспілок готові продовжити переговори із керівництвом Федерації профспілок України щодо оренди Будинку профспілок.

Також Кубів повідомив, що на сьогодні оплачені всі ті рахунки, які були виставлені від Будинку профспілки.