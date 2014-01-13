У грудні 2013 року в Україну ввезли цитрусових і червоної ікри на $110 млн - Міндоходів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Найбільші поставки цитрусових - з Туреччини, Іспанії та Грузії - припали на останні два тижні року.Ікру імпортували переважно із США, Росії й Білорусі», - повідомили в Міндоходів.

У Міністерстві також звернули увагу, що загальний обсяг імпорту цитрусових у грудні 2013 року становив 110,5 тис. тонн (у 3,5 раза більший за середньомісячний показник імпорту цієї групи товарів), а ікри - 630 тонн (удвічі більший за середньомісячний показник імпорту). Такий сплеск імпорту, як зазначають у Міндоходів, пояснюється зростанням попиту на ці продукти напередодні новорічних свят.

Довідка УНІАН. За інформацією Міндоходів, загальний імпорт цитрусових у 2013 році становив 443 тис. тонн на суму більш як 464 млн. дол. Причому найбільшими імпортерами виступили Туреччина, Єгипет та Іспанія. Загальний обсяг імпортованої червоної ікри становив 4,5 тис. тонн на загальну суму 30,7 млн. дол. Найчастіше ікру завозили із США і Білорусі.